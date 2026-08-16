Isparta'da Anız Yakma Uyarısı: "Toprağı ve Canlıları Yok Ediyoruz, Bu Yıl Anız Yakmayalım!"

"Organik Madde Yok Oluyor, Toprak Fakirleşiyor"

"Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı tedbir almamız gerekiyor. Anızın yakılmasıyla topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Zaten organik maddece zayıf olan topraklarımızda anızın yakılmasıyla organik madde giderek yok oluyor. Sap ve anızın yakılması; bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybını artırmakta, toprak yüzeyinde bulunan faydalı mikroorganizmaları öldürmektedir. Ayrıca toprak, su ve rüzgar erozyonuna karşı daha hassas hale gelmektedir."

"Yaban Hayvanları Alevlerin Arasında Can Veriyor"

Yaban Hayatı Yok Oluyor: "Anız yakılmasında en büyük etkenlerden biri, yaban hayvanlarının yuva ve yavrularının yakılması, yaşam ortamlarının yok edilmesidir. Hayvanların bu şekilde yok edilmesi bizleri derinden üzmektedir."

"Anız yakılmasında en büyük etkenlerden biri, yaban hayvanlarının yuva ve yavrularının yakılması, yaşam ortamlarının yok edilmesidir. Hayvanların bu şekilde yok edilmesi bizleri derinden üzmektedir." Ekonomiye ve Altyapıya Büyük Zarar:"Hasat edilemeyen ürünlerin yanması, tarım aletlerinin ve sulama tesislerinin zarar görmesi, yerleşim birimlerine yangın tehdidi oluşturması hatta birçok yerde haberleşme ve iletişim hatlarına zarar vermesi büyük bir ekonomik kayıptır. Hayvan otlatma alanlarımız da bu yangınlarla yok olmaktadır."

"Ülkemizi ve Toprağımızı Birlikte Koruyalım"

"Tüm üreticilerimizden haseten rica ediyoruz; bu sene anız yangınlarına müsaade etmeyelim, anız yakmayalım. Toprağımızı ve toprağın içindeki canlılarımızı koruyalım. Yangınlar tek bir alanda kalmıyor; küçük bir kıvılcım bütün bir alanı yakmakta, ormanlarımıza sıçramaktadır. Vatandaşlarımızdan, üreticilerimizden, piknik yapanlardan ve eken-biçen herkesten rica ediyorum: Dikkat edelim, anızlarımızı yakmayalım, yakanları uyaralım ve ülkemizi koruyalım."





Türkiye genelinde hasat sonrası tarlaların kolay temizlenmesi amacıyla yakılan anız, toprağın yapısını bozarak ekolojik dengeye ciddi zararlar veriyor. Kuru otların tutuşmasıyla hızla yayılan alevler ise orman yangınlarına ve büyük maddi kayıplara sebep oluyor.Anız yakmanın toprağa verdiği zararları teknik detaylarıyla açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, zaten organik madde yönünden zayıf olan toprakların yakma işlemiyle tamamen verimsizleştiğini söyledi:Anız yangınlarının yalnızca toprağa değil, doğadaki canlılara, yerleşim yerlerine ve altyapı hatlarına da büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Tuğrul, şu uyarılarda bulundu:Sezonun başlamasıyla birlikte tüm üreticilere ve vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan İl Müdürü Mehmet Tuğrul, mesajını şu sözlerle tamamladı: