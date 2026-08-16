TÜİK Verileri Açıklandı: Ispartalılar İnterneti En Çok Ne İçin Kullanıyor?

TÜİK 2026 Verileri Açıklandı: Türkiye’de İnternet Kullanımı %92,3’e Yükseldi! Ispartalılar En Çok Hangi Hizmetleri Tercih Ediyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye’de internet kullanımı ve e-ticaret oranlarında rekor artış kaydedilirken, Isparta sokaklarında da vatandaşların dijital alışkanlıkları ve e-Devlet kullanımları öne çıktı.

TÜİK’in son araştırmasına göre, Türkiye genelinde 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı %92,3’e yükseldi. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte e-Devlet ve e-ticaret kullanımı da vatandaşların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

e-Devlet Kullanımında "Kişisel Bilgiler ve Randevu" Öne Çıkıyor

Araştırma sonuçlarına göre vatandaşların e-Devlet platformunu tercih etme sebeplerinin başında resmi kurumların kendileri hakkında tuttuğu kişisel bilgilere erişim yer aldı.

Kişisel Bilgilere Erişim: %65,6

Randevu ve Rezervasyon: Kamu kurumlarından randevu/rezervasyon alma oranı %52,6

Bilgi Edinme: Kamu kuruluşlarının internet sitelerinden bilgi edinme takip oranı %45,7

Isparta’da yapılan sokak röportajlarında ise e-Devlet kullanımıyla ilgili farklı görüşler dikkat çekti. Bazı vatandaşlar "Kullanmasını bilmiyoruz, resmi işlerimiz için kurumlara gitmeyi tercih ediyoruz" derken; kimileri ise ehliyet işlemleri, ceza takibi veya resmi evrak takibi gibi kolaylıklar sebebiyle e-Devlet'i aktif olarak kullandıklarını belirtti.

E-Ticaret Kullanımı %60'a Ulaştı

Türkiye’de internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı yükselişini sürdürüyor. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin oranı 2025 yılında %55,7 iken, 2026 yılında %60’a ulaştı. Ayrıca bireylerin %48,3’ünün 2026 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden alışveriş yaptığı belirlendi.

Ispartalı vatandaşlar e-ticaret tercihlerini şu nedenlerle açıkladı:

Pratiklik ve Kolaylık: Şeker, deterjan ve yağ gibi taşınması zor, ağır ürünlerin eve sipariş edilmesi.

Çeşitlilik ve Erişim: Yerel mağazalarda bulunmayan ayakkabı veya kıyafet gibi aranan ürün çeşitlerine kolayca ulaşılması.

Zaman Tasarrufu: Mağazalarda sıra bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırması.

Öte yandan bazı yaşlı vatandaşlar ise alışverişlerini kendileri yerine çocuklarının yaptığını veya zaman zaman internet ortamında yanılmaktan çekindiklerini ifade etti.

Sosyal Medya Şampiyonu: WhatsApp

Araştırma verilerine göre Türkiye’de ve Isparta genelinde en çok tercih edilen sosyal medya ve mesajlaşma platformları da netleşti:

WhatsApp: %90 kullanım oranı ile birinci sırada yer aldı. YouTube: %77,6 ile ikinci sırada. Instagram: %71,1 ile üçüncü sırada yer buldu.

Isparta sokaklarında mikrofon uzatılan vatandaşlar, iletişimde en çok WhatsApp, Discord ve Telegram gibi uygulamaları pratik, hızlı ve yurt dışındaki yakınlarıyla görüntülü görüşme imkanı sağladığı için tercih ettiklerini belirtti.