Isparta’da Zirai İlaç Satışlarında Yeni Sürat ve Çiftçilerin Tepkisi

Isparta’da Zirai İlaç Satışlarında Yeni Sürat ve Çiftçilerin Tepkisi
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2026 00:02
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Tarımda "B-Reçete" Dönemi: Isparta’da Zirai İlaç Satışlarında Yeni Sürat ve Çiftçilerin Tepkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde zorunlu hale getirilen "B-Reçete" (Bitkisel Reçete) sistemi Isparta’da da uygulanmaya başladı. Bitki koruma ürünlerinin kontrol altına alınmasını ve pestisit kalıntısının önlenmesini amaçlayan sistemin detaylarını ve sahadaki yansımalarını Zirai İlaç Bayii İşletmecisi Güler Bodur aktardı.
 
Bakanlık tarafından hayata geçirilen B-Reçete sistemi, zirai ilaçların bilinçli kullanımını sağlamak ve tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar olan tüm süreci şeffaf bir şekilde izlemek amacıyla uygulamaya konuldu. Sistem sayesinde kalıntı sorunlarının önüne geçilmesi, toprak ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor.
 

Zirai İlaç Alımında "ÇKS ve Reçete" Şartı

Yeni düzenlemeyle birlikte reçetesiz ve kayıtsız ilaç satışının tamamen sona erdiğini vurgulayan zirai ilaç bayii Güler Bodur, çiftçilerin izlemesi gereken adımları şu sözlerle açıkladı:
 
"B-Reçete sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan kişilerin ilaç alabileceği bir kontrol sistemidir. ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimizin öncelikle Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Arazisinin adasını, paftasını, parselini ve ne üreteceğini (örneğin 30 dönümlük alanda domates üretimi gibi) kaydettiren çiftçilerimiz, daha sonra bayilerimizden reçeteleriyle ilaçlarını temin edebilirler. ÇKS kaydı ve reçetesi olmayan kişilere bayilerimiz tarafından kesinlikle ilaç satışı yapılamamaktadır."

"Sistem Henüz Tam Oturmadı, Çiftçilerin Bilgi Eksikliği Var"

Uygulamanın sahadaki karşılığına ve üreticilerin uyum sürecine de değinen Bodur, çiftçilerin henüz sisteme tam olarak adapte olamadığını belirtti:
 
  • Çiftçiler İkiye Bölündü:"Sistemin yararlı olup olmayacağı konusunda görüşler farklı. Çiftçilerimiz ikiye bölünmüş durumda; kimi faydalı bulurken, kimi de pratikte zorluk yaşadığını söylüyor."
  • Bilgilendirme Yetersizliği:"Sistemin temel amacı pestisit kalıntı problemini önlemektir. Ancak sistem henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Çiftçilerimiz neyi nasıl yapacakları konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bizler de her üreticiye birebir ulaşma noktasında yetersiz kalabiliyoruz. Zamanla sistemin nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz."

    Chat GPT Image 14 Ağu 2026 23 46 51
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Isparta’da Zirai İlaç Satışlarında Yeni Sürat ve Çiftçilerin Tepkisi
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