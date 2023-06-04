02/04 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Gül Festivali’ne ev sahipliği yapan Isparta Meydan AVM’de, 02 Haziran Cuma Günü “1. Yılda 32 Hediye” kampanyası ile TOYOTA C-HR HYBRID ve binlerce TL yüklü Param Kart kazanan talihliler hediyelerine kavuştu. Isparta Meydan AVM; Ispartalının “gerçeğe dönüşen bir hayali olarak” 23 Nisan 2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda muhteşem bir açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Böylece güller diyarı Isparta, temelinin atılmasından çeyrek asır sonra muhteşem bir alışveriş ve yaşam merkezine kavuştu. Farklı mimarisi, avantajlı konumu, yenilikçi hizmet anlayışıyla, öne çıkan Isparta Meydan AVM ilk’leri ve en’leri ile dikkat çekerek ilk yılında 6,5 Milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Gün ışığından kopmadan tasarlanan iç mekanları ve açık havada alışveriş keyfinin doyumsuzca yaşanabildiği dış ortak alanlarıyla, herkesin keyif alabileceği şekilde tasarlanan Isparta Meydan AVM, ziyaretçilerine alışveriş merkezinin ötesinde konforlu ve eğlenceli bir sosyal yaşam alanı da sunuyor. Konserleri, etkinlikleri, kampanyaları ve festivalleri ile şehrin kültürel merkezi de olan Isparta Meydan AVM açılışının ilk yılında, 02/04 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Gül Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor. Sergiler, workshoplar, gösterilerin yer aldığı festival kapsamında Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar ve Merve Özbey konserleri de gerçekleştiriliyor. 29 Nisan tarihinde saat: 14:00’de noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen “1. Yılda 32 Hediye” kampanyasının hediye teslim töreni de 02 Haziran Cuma Günü gerçekleştirildi. Mustafa Ceceli Konseri öncesi törenle hediyelerini alan TOYOTA C-HR HYBRID talihlisi Rabia Özkan ve diğer talihliler Isparta Meydan AVM’ye teşekkür etti.