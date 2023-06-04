Son Dakika: Isparta Merkezinde Büyük Bir Tragediye Neredeyse Şahit Oluyorduk!

Düğün Töreninde Korkunç Bir Olay Yaşandı!

Isparta Merkeze bağlı Aliköy'de, İlayda Sadık çiftinin düğün töreni sırasında dehşet verici bir olay yaşandı, adeta karanlığın içine sürüklendi. Gelini almak için Hasan Ergün'e ait eve gelen damat tarafı, düğün coşkusunun gölgesinde balkona çıkmak istedi. Ancak, beklenmedik bir şekilde balkon çöktü ve dehşet verici bir gürültüyle yerle bir oldu.

Olayda altı kişi korkunç bir şekilde yaralandı ve büyük bir panik ortamı oluştu. Korku ve karanlık bir gölge, olay yerini sardı. Sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi ve yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Bu üzücü olay, düğün sevincini karanlığa gömmüş ve herkesin kalbinde derin bir iz bırakmıştır.

Yetkililer, balkonun çökmesinin karanlık sırlarını aydınlatmak ve bölgedeki konut yapılarının güvenliğini sağlamak için yoğun bir soruşturma başlattı.

(Son dakika haber: Isparta'da düğün töreninde yaşanan karanlık olay, balkon çökmesiyle dehşet verici anlar yaşandı)