Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, Müslümanlar için çok büyük ve önemli bir gecedir. İyi-kötü işlediğimiz tüm amellerin Allah'ın katına arz olunduğu Berat gecesinde 5 önemli olay gerçekleşir. Berat gecesinde neler olur? Berat Kandili ibadetleri neler? Berat gecesi 4 Yasin okumanın fazileti neler? Berat kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesinin en faziletli ibadet ve zikirleri neler? Berat gecesi duası

Mübarek üç aylardan ikincisi olarak kabul edilen Şaban ayı, Peygamber Efendimiz (SAV)'e mahsus kılındığından dolayı ayrıca kıymetli ve değerli bir aydır. Bu aylarda her zamankinden daha fazla oruç tutmaya gayret gösteren Peygamber Efendimiz (SAV), özellikle de Berat gecesine yakın olan günlerde nafile oruç tutmuştur. Bu günleri oruçlu geçirmesinin nedenini soranlara da, ''Ameller, bu ayda alemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Bende amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini isterim'' buyurmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi farz olmayan ancak yapılabilecek en güzel nafile ibadetlerden birisi de oruç tutmaktır. Berat gecesinin Müslümanlar tarafından bu denli önemli ve kıymetli bilinmesinin nedeni o gece amel defterlerinin yazılmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle bizimde ibadetlerimiz gün içerisinde tuttuğumuz oruç ile beraber Allah'a arz edilecek ve hoşnutluk kazanılacaktır. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifte de şöyle geçmektedir: - Efendimiz (SAV), “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurarak oruç tutmanın ne kadar faziletli olduğuna işaret etmiştir. (İbn Mâce, H. no: 1388). Peki Berat gecesinde neler oldu? Berat kandili neden bu kadar önemli? İşte Müslümanlar için fazileti bol Berat kandili ibadetleri...





2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



25 Mart 2020 tarihinde içine girmiş bulunduğumuz mübarek Şaban Ayı, Berat Gecesini de içinde barındırdığından dolayı çok önemli bir aydır. En son gerçekleşen Miraç kandilinden sonra şimdi de amellerimizin Allah'a arz edileceği Berat gecesinin hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Berat Kandili 2020 takvimine göre 7 Nisan yani Salı gününe denk gelecek.

19 Mayıs 2020 Salı - Kadir Gecesi

28 Ekim 2020 Çarşamba - Mevlid Kandili





BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? BERAT GECESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR NELER? BERAT GECESİ ÖZELLİKLERİ:



İslam aleminde en hayırlı ve mübarek gecelerden biri olan Berat gecesinde bol bol ibadet edilmelidir. Çünkü bu gecenin sırları ve hikmetleri çok büyüktür. En büyük örneklerinden biri ise; Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim, berat gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünyaya bütün bir şekilde indirilmiştir. Bu durum inzal olarak tanımlanır. Kadir gecesinde ise ilk defa Peygamber Efendimiz (SAV)'e parça parça indirilmiştir. Buna da tenzil denir.

Berat gecesinde gerçekleşen 5 önemli haslet:

1- En önemli işler bu gecede seçilir ve ayırt edilir.

2- Berat gecesinde yapılan ibadetlerin mükafatı çok büyüktür.

3- İlahi rahmetlerin yaygın olduğu bir gecedir.

4- Bağışlanmanın ve affın geçerli olduğu en önemli mağfiret gecesidir.

5- Berat gecesinde Peygamber Efendimiz (SAV)'e şefaat hakkının tümü verilmiştir. Çünkü Efendimiz (SAV), Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti için şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, on beşinci gecesi yine istemiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)



BERAT GECESİNİN SIRLARI VE FAZİLETLERİ NELER? BERAT GECESİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER...

Berat kandilinde hangi ibadetler yapılır? Berat gecesi özellikleri:

Berat gecesinin öneminden bahsedilen bir hadis-i şerif için Hz. Aişe (ra) şöyle naklediyor: Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesi’nde: 'Ya Aişe! Bu gece hangi gecedir?' buyurdu. Ben de: 'Allah ve Resulü en iyi bilir...' dedim. Efendimiz (SAV) şöyle cevap verdi: ''Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Yüce Allah’a arz olunur. Bu gece Allah'ın Cehennem’den affettiği kimselerin adedi, Benî Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının kılları miktarıncadır.'' buyurdu. Ve: 'Sen bu geceyi benim ibâdetle geçirmeme izin verir misin?' dedi. Ben: 'Evet, buyurun,' dedim.

Resulullah (sav) namaz kılmaya başladı. Fatiha ve küçük bir sûre okuyarak kıyâmını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rek'ata kalktı. Birinci rek'attaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra, secdeye vardı. Ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah'ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden, ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mûbarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım." (Beyhaki)

Bu geceye Berat gecesi denmesinin haricinde bir de “Kısmet ve Kader Gecesi” de denilebilmektedir. Nedeni ise şu şekilde rivayet olunmaktadır: Efendimiz (SAV) buyurdu ki: “Şaban ’ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin kararı bağlanır. Yaşayacak olanlar, ölecek olanlardan ayrılıp yazılır.” (Suyûtî, Dürül-Mensûr, 13/252-253)





BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT? BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesi namazı nasıl kılınır? 100 rekatlık berat kandili namazı

100 rekatlık berat gecesi namazının faziletleri ile ilgili o sene vefat edilince şehitlik mertebesine nâil olunabileceği rivayet olunmaktadır. 100 rekatlık berat gecesi namazı için şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Yatsı namazını kıldıktan sonra 2 rekatta bir olmak üzere selam verilerek kılınan 100 rekatlık namazın her rekatında Fatiha okuduktan sonra 10 İhlas suresi okunur. 10 defa okumaya kuvveti olmayanın 5 ya da 3 defa da okuyabileceğine dair görüşler vardır. Namaz bittikten sonra okunabildiği kadar salavat ve beraberinde ise tövbe edilip dünyevî ve uhrevî istekler Allah'tan niyaz edilmelidir..

Namaz bittikten sonra her biri 14 defa okunması tavsiye edilen dualar şu şekildedir:



İstiğfar

Salavat (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

Fatiha

Ayetel Kürsi

Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.

İhlas

Felak Suresi

Nâs Suresi



"Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm."

Salevat-ı Şerife 14 kez okunur ve dua edilir. Salat-ı Münciye okumak efdaldir.

NOT: Berat gecesinde nafile ibadet etmek çok sevaptır ancak, kesin olarak o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur.



BERAT GECESİ DUASI NEDİR? BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUA



Peygamber Efendimiz (SAV), berat gecesinde Allah (c.c)'a şöyle dua etmiştir:

"Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin." et-Tergib ve't-Terhîb, II/119, 120.



BERAT GECESİ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA:

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."



DUANIN ANLAMI:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."



BERAT KANDİLİNDE YASİN OKUMANIN FAZİLETLERİ NELER?

BERAT GECESİ 4 YASİN OKUNURSA...

Berat kandilinde yasin okumanın faziletleri

Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen Yasin-i şerif, genellikle günlük hayatımızda ölü kimselerin arkasından okuduğumuz bir sure olarak görülse de tek başına tüm Müslüman alemi için çok önemli ve değerli bir yere sahip olan en güzel ve faziletli surelerden biridir. Toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresi ile ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

"Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).

Allah (c.c)'un rızasını kazanmak için bizler için fırsat niteliğinde olan mübarek kandil gecelerinde Yasin-i şerif okumak elbette normal zamanlara göre daha faziletlidir denilebilir. Bizler için nice önemli olayların gerçekleştiği amellerimizin Allah'ın katında arz olunduğu mübarek kandil gecesinde niyet ederek Yasin-i şerif okunabilir. Bu niyetler; sağlıklı bir ömür, kaza belasız ömür, hayırlı helal rızık kazanmak gibi istekler üzerine okunabilir. Niyet edilen her Yasinden sonra okunması tavsiye edilen berat duası ise şu şekildedir:

Berat kandilinde yasinden sonra okunacak dua



BERAT KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİ? EN FAZİLETLİ BERAT KANDİLİ İBADETLERİ...



- Berat gecesi 4 Yasin-i Şerif okumanın fazileti çoktur. Bunlardan birincisi sağlıklı, ibadetli ve uzun bir ömür için; ikincisi hayırlı ve helal bol rızık için; üçüncüsü kaza ve beladan korunmak için; dördüncüsü de beratların sağ taraftan alınması için niyet edilmelidir.

- Kuran-ı Kerim okunabilir, okuyan kişiler dinlenmelidir.

- Kabir ziyaretleri yapılabilir.

- Nafile namazlardan çok günahların affı için tövbe etmeye önem verilmelidir.

- Hasta ziyaretleri yapılabilir.



- Durumu olmayan kimselere yardım yaparak onlar sevindirilebilir ve sadaka verilebilir.

- Namazlardan sonra zikir çekilebilir.

- Samimi ve içten bir tövbe edilmelidir.

- Cemaat namazlarına katılınabilir.

- Peygamber Efendimiz (SAV)'e salat-ü selam getirilebilir.

- Küs ve dargın kişiler barıştırılmalı, müminlerle helalleşilmelidir.

- İsmen dua edilebilir.