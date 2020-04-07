GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

TKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ

TKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ
ISPARTA
G.Tarihi: 07.04.2020 14:47
116 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
TKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü IPARD II 6. Başvuru Çağrı Döneminde destekleme almaya hak kazanan projeler ile sözleşme imzalamaya devam ediyor.
Bu Çağrı Döneminde; (302) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında; 14 Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği-İşlenmesi-Paketlenmesi  Projesi, 1 Seracılık Projesi,  4 Mantarcılık Projesi, 1 Fide-Fidan Üretim Tesisi Projesi, 2 Arıcılık Projesi, 4 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler Projesi, 2 Kırsal Turizm Projesi, 4 Makine-Ekipman Parkları Projesi ve 8 Yenilenebilir Enerji Projesi olmak üzere toplam 40 Proje  ile sözleşme imzalanacak.
%65 Hibe destek sağlanacak olan bu Projeler ile Isparta ekonomisine, 43,4 Milyon TL tutarında bir yatırım kazandırılırken bu yatırımlar karşılığında proje sahiplerine 28,2 Milyon TL hibe desteği ödemesi yapılacaktır.  
Projelere hibe desteği yanında KDV muafiyeti de sağlanacaktır.
Bu çağrı döneminde destelenecek projelerin, 5’ini Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,  11’ini kadın yatırımcılar oluşturmaktadır.
Önümüzdeki 1 yıl içinde tamamlanması öngörülen projeler ile ilimiz ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sağlanacaktır.
Projelerin ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

TKDK ISPARTA
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rektör Çarıkçı’nın Berat Kandili Mesajı
Aselsan devrede kurulumuna başlandı
ISPARTA VALİSİ SAYIN ÖMER SEYMENOĞLU’NUN BERAT KANDİLİ MESAJI
TKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı ''Haziran'da bir miktar nefes alabiliriz''
Başkan Gök talimat verdi! Eğirdir elma ağaçları ile süsleniyor
Koronavirüs hücrede gizleniyor! 51 kişide tekrar tespit edildi
Alırken dikkat! tam bir aldatmaca
Süpürge Dünyası'ndan önemli bilgilendirme
Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Son dakika: Kritik toplantı sonrası Erdoğan duyurdu: Parayla satışı kesinlikle yasak!
Google koronavirüs raporunu yayınladı! İşte salgın sonrası Türkiye...
Tartışılan iddialar sonrası MEB uyardı!
​Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs önlemi
Aranan şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu...’ Batıda iğrenç akım
Isparta PTT Baş Müdürlüğü ''Adrese teslim edilecek''
Ödemeler yarın başlıyor...
Haber:​Ücretsiz masken için internet adresi değişti
Koronavirüsü 48 saat içinde tamamen yok etti
Türk bilim insanı başardı! Korona ilacı ve aşısında dev adım
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
81 ile gönderildi ''sokak hayvanları genelgesi''
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...02 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!04 Nisan 2020
Sağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını AçıkladıSağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını Açıkladı04 Nisan 2020
1000 lira yardım ödemeleri başladı!1000 lira yardım ödemeleri başladı!01 Nisan 2020
Haber:​Ücretsiz masken için internet adresi değiştiHaber:​Ücretsiz masken için internet adresi değişti06 Nisan 2020
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandıHaber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı31 Mart 2020
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış31 Mart 2020
Burdur'da bir esnaf paketi açınca şok oldu!Burdur'da bir esnaf paketi açınca şok oldu!04 Nisan 2020
5 il listeye kendiliğinden dahil oldu! Giriş çıkışlar yasak!5 il listeye kendiliğinden dahil oldu! Giriş çıkışlar yasak!04 Nisan 2020
Isparta'da o yol kapatıldı...!Isparta'da o yol kapatıldı...!04 Nisan 2020
Isparta'da bu yasağa uymayana para cezası var!Isparta'da bu yasağa uymayana para cezası var!04 Nisan 2020
Fahiş fiyat uygulayan firmaların isimleri açıklandıFahiş fiyat uygulayan firmaların isimleri açıklandı02 Nisan 2020
Koronavirüs Sebebiyle Devletten Nasıl Nakit Yardım Alınır?Koronavirüs Sebebiyle Devletten Nasıl Nakit Yardım Alınır?04 Nisan 2020
Her eve ücretsiz maske dağıtılacak!Her eve ücretsiz maske dağıtılacak!05 Nisan 2020
YÖK'ten çok önemli koronavirüs kararı!YÖK'ten çok önemli koronavirüs kararı!01 Nisan 2020
LPG'DE İNDİRİM BENZİNE ZAM!LPG'DE İNDİRİM BENZİNE ZAM!01 Nisan 2020
Şifa kaynağı diye vatandaş akın etti! Fiyatlar yüzde yüz arttıŞifa kaynağı diye vatandaş akın etti! Fiyatlar yüzde yüz arttı01 Nisan 2020
Türk bilimadamları tasarladı! 15 saniyede virüsü öldürüyorTürk bilimadamları tasarladı! 15 saniyede virüsü öldürüyor03 Nisan 2020
Bakanlık açıkladı! 1 Temmuz'a kadar durdurulduBakanlık açıkladı! 1 Temmuz'a kadar durduruldu01 Nisan 2020