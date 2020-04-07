TKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü IPARD II 6. Başvuru Çağrı Döneminde destekleme almaya hak kazanan projeler ile sözleşme imzalamaya devam ediyor.

Bu Çağrı Döneminde; (302) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında; 14 Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği-İşlenmesi-Paketlenmesi Projesi, 1 Seracılık Projesi, 4 Mantarcılık Projesi, 1 Fide-Fidan Üretim Tesisi Projesi, 2 Arıcılık Projesi, 4 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler Projesi, 2 Kırsal Turizm Projesi, 4 Makine-Ekipman Parkları Projesi ve 8 Yenilenebilir Enerji Projesi olmak üzere toplam 40 Proje ile sözleşme imzalanacak.

%65 Hibe destek sağlanacak olan bu Projeler ile Isparta ekonomisine, 43,4 Milyon TL tutarında bir yatırım kazandırılırken bu yatırımlar karşılığında proje sahiplerine 28,2 Milyon TL hibe desteği ödemesi yapılacaktır.

Projelere hibe desteği yanında KDV muafiyeti de sağlanacaktır.

Bu çağrı döneminde destelenecek projelerin, 5’ini Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, 11’ini kadın yatırımcılar oluşturmaktadır.

Önümüzdeki 1 yıl içinde tamamlanması öngörülen projeler ile ilimiz ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sağlanacaktır.

Projelerin ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.



TKDK ISPARTA

