ISPARTA VALİSİ SAYIN ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

BERAT KANDİLİ MESAJI





Mübarek Ramazan ayının müjdecisi, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmak, günahlardan arınmak, kurtuluş anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir.



Bu güzel gecede yaratılış gayemizi, sorumluluklarımızı gözden geçirmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir vesiledir.



Özellikle tüm insanlığı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, kendimiz, milletimiz ve tüm insanlık için içten ve samimi olarak Rabbimize dua edelim. Sosyal izolasyon, sosyal mesafe, el hijyenine dikkat edelim. Bu konularda gerekli tedbirlerimizi alalım ve virüsün yayılmasına sebep olmanın üzerimizde bir vebali olduğunu unutmayalım. Berat Kandilimizi evimizde kutlayalım. Bu salgından en kısa zamanda kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim.



Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin Berat Gecesi’ni kutlar; bu gecenin dünyadaki her türlü musibetten ve ahiretteki her türlü azaptan kurtuluşa, bütün insanlığın huzur ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.