1978'de Antalya Dereboğazı Yolu Yapımı: İnsan Emekleriyle Kazılan Tüneller

Bu fotoğraf, 1978'de Antalya Dereboğazı yolunun yapımı sırasında çekilmiş. O dönemde, tünelin inşaatı için iş makineleri bulunmuyormuş ve tüneller insan gücüyle kazılmış. Bu emek verilen iş, o dönemin büyükleri tarafından yapılmış ve gerçekleştirilmiş. Rahmetli Cengiz Özdemir ve İbrahim Kazak gibi isimler, bu tünelin inşasına önemli katkılarda bulunmuşlar. İbrahim Kazak'ın, tünelin yapımında kullandığı D4 dozeri hala Sav kasabasındaki evinin önünde duruyormuş. Bu tünellere "Kazak Tüneli" adının verilmesi de bu sebeple anlam kazanmış. O dönemde yapılan bu çalışmalar, insanların emeğiyle ve azmiyle gerçekleştirilmiş ve büyük bir değere sahip.