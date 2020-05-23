GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Selfy ile bayramda gençlere online festival

Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy’nin her sene ilgiyle beklenen gençlik festivali SelfyFest, bu kez Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda evlere taşınıyor

Selfy ile bayramda gençlere online festival
38 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Her sene üniversitelileri eğlenceyle buluşturan SelfyFest, bu yıl SelfyFest Online Kampüs ismiyle Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü gerçekleşecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, markanın gençlik platformu Selfy’nin her sene ilgiyle beklenen gençlik festivali SelfyFest, bu kez Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda evlere taşınıyor.

26 Mayıs’ta Selfy Instagram hesabı üzerinden gün boyunca yapılacak canlı yayınlarla, sürpriz isimlerin de katılımıyla interaktif bir online festival bayramda keyifli vakit geçirmek isteyen üniversitelileri bekliyor.


- Ünlü konuklarla dopdolu içerik

26 Mayıs Salı günü saat 14.00’te oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde başlayacak canlı yayınlara, birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

İlk olarak "10 Numara Sohbetler" canlı yayınında Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ve Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, Hakan Hatipoğlu’nun yönelteceği 10 soruya cevap verecek.

Ardından sevilen şef Danilo Zanna, öğrencilerin en sevdiği lezzetleri canlı yayında kendi yorumuyla hazırlayacak.

Hakan Hatipoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek Dijital Müzik Sohbetleri, gençlerin severek takip ettiği müzisyenler Feride Hilal Akın, Bilal Sonses ve Can Ozan’ı ağırlayacak. Günümüz Türk müziğinin konuşulacağı bu sohbetin ardından saat 17.00’da başlayacak "Survivor Talks" canlı yayınına Acun Ilıcalı ile birlikte eski Survivor yarışmacısı Damla Can bağlanacak ve Survivor heyecanı Selfy hesabı üzerinden canlı yayına taşınacak. SelfyFest Online Kampüs, saat 18.00’da başlayacak Gripin konseriyle noktalanacak.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
Isparta Belediyesi'den emlak vergisi açıklaması...Kapıda ödeme yapabilecekler
"Güller diyarında" hasatta, "Kovid-19" sessizliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!16 Mayıs 2020
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!17 Mayıs 2020
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü16 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı17 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!19 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!17 Mayıs 2020
ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi 17 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020