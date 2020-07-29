MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir dernek binasında horoz dövüştürdükleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kocapınar Mahallesi'ndeki Hayvanları Yetiştirme ve Islah Derneğinde horoz dövüştürülerek kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, derneğin bir odasında horoz dövüştüren 18 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonda bir kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, diğer 17 kişiye ise kumar oynama ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranma suçlarından toplam 48 bin 336 lira para cezası verildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan 5 canlı Hint horozu ile telef olmuş bir horoz, Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.