Kocası tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alındı.İddiaya göre, Anadolu Mahallesi 881 Sokak'ta Hakan K. ve eşi Pınar K. arasında evlerinde bulundukları sırada henüz bilinm