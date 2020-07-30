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Alternatif Bank’ın konsolide net karı 74,6 milyon TL oldu

İkinci çeyrek sonu finansal sonuçlara göre, banka, aktif büyüklüğünü 2019'un sonuna oranla yüzde 11 artırarak 33,5 milyar TL seviyesine taşıdı - Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Pandemi gibi kurumsal ve bireysel açıdan topyekün etkilendiğimiz iki

Alternatif Bank’ın konsolide net karı 74,6 milyon TL oldu
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İSTANBUL - Alternatif Bank'ın öz kaynakları, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 sonuna göre yüzde 20 artarken, konsolide net karı 74,6 milyon TL oldu.

Alternatif Bank, 2020 yılı ikinci çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde konsolide rakamlara göre banka, aktif büyüklüğünü 2019'un sonuna oranla yüzde 11 artırarak 33,5 milyar TL seviyesine taşıdı. Bankanın ilk 6 ayın sonunda nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 30,3 milyar TL'ye ulaşırken, mevduat hacmi yaklaşık 18,1 milyar TL oldu.

Bu dönemde de güçlü sermaye yapısını koruyan bankanın, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18'i geçerek sektör ortalamasının üzerine çıktı. Öz kaynakları yıl sonuna göre yüzde 20 artan bankanın, konsolide net karı ise 74,6 milyon TL oldu. Alternatif Bank'ın kredi hacmi ise yılın ilk yarısında yüzde 16,1 arttı.

- "Olağanüstü dönemde de çalışmalarımıza yön vermeye devam ettik"


Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Pandemi gibi kurumsal ve bireysel açıdan topyekün etkilendiğimiz ikinci çeyreği hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla geride bırakmaktan mutluyuz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını her şeyin önünde tutarak bu olağanüstü dönemde de çalışmalarımıza yön vermeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde normalleşme adımlarını sıklaştırdıklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Gür, "Hijyen, mimari ve çalışma düzeni bakımından kapsamlı şekilde uyguladığımız yeni tedbirlerle kademeli olarak ofislerimize dönmeye başladık. Bununla birlikte ofiste ve uzaktan çalışma modelinin bir arada olduğu AlterFlex isminde hibrit bir çalışma modelini de uygulamaya başladık. Böylesi zorlu dönemde müşterilerimizin finansmana erişmesine, sunduğumuz kredilerle destek vermeyi sürdürdük. Geçen yılın sonuyla kıyasladığımızda, nakdi ve gayri nakdi kredilerde yaşanan yüzde 20'lik artış bu konuya gösterdiğimiz önemi net şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.


- "Bu dönemde dış ticarette de ciddi gelişmeler gösterdik"


Gür, bankanın önemli odak alanlarından biri olan dış ticarette de bu dönemde ciddi gelişmeler gösterdiklerini aktardı.

Son 2 yıla bakıldığında ihracatçılara sundukları kredi desteğini 430 milyon dolar seviyesinden bu yılın ikinci çeyreğinde 840 milyon dolar seviyesine çıkardıklarını bildiren Gür, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerini en çok hissettiğimiz mart, nisan ve mayıs aylarında desteğimizi güçlendirerek sürdürdük. Kredilerin yanı sıra uzman dış ticaret ekibimizle ihracatçı müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaya ve hizmet kalitemizi artırmaya odaklandık. Bu çabalarımızın önemli ödüllerle taçlanması da bizi ayrıca gururlandırdı. Bankamız, program limitlerini sürekli artırarak aktif şekilde ekonomiye kazandırması sayesinde IFC ve EBRD'nin Dış Ticaret Programları kapsamında 3 farklı ödüle layık görüldü. IFC'den 'Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Partner Bankası' ile 'Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası' ödüllerini, EBRD'den de 'Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı' ödülünü aldı. Bu gibi milletler üstü kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından büyük değer taşıyor."


- "Müşteri tanımlamayı sağlayan değişim projemizi hayata geçirdik"


Pandemi döneminde sundukları desteklerle beraber uzmanlaşmış dijital hizmetlere yönelik teknoloji yatırımlarına da devam ettiklerini bildiren Gür, şunları aktardı:

"Müşteri olma sürecini sadece 9 dakikaya indiren ve hatta müşterilerimizin şubeye gelmesine gerek kalmaksızın, yaptığımız müşteri ziyaretleriyle MobilNext uygulamamız üzerinden müşteri tanımlamayı sağlayan değişim projemizi hayata geçirdik.

Yılın ikinci yarısında da salgının seyrine bağlı olarak piyasalardaki risk faktörlerini etkin şekilde yöneterek, aynı eforu, hassasiyeti ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak birlikte büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız, güçlü sermaye yapımız, deneyimli yönetim kadromuzla ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmayı sürdüreceğiz."

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