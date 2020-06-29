Alanya'da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp olarak aranan genç, ölü bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusu yaptığı Feyyaz Şahiner'i (25) bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, gencin en son Hisari