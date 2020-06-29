ADANA - Adana'da, 2016 yılında 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen cinayet sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yeniden görülen davanın duruşmasına, Yargıtayca ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiği belirtilen sanık Sinan S. tutuklu bulunduğu cezaevinden, müştekiler Hüseyin B. ve Emel B de Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Sinan S, Yargıtayın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, "Suçu bilerek ve isteyerek yapmış değilim. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Müştekiler Hüseyin B. ve Emel B. ise sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, daha önce sanığa verilen hapis cezasının temyiz edilmediği gerekçesiyle Sinan S'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 25 yıl cezanın "kazanılmış hak" olarak kabul edilmesine karar verdi. Sanık, 25 yıl hapse mahkum edildi.