Yerli Hızlı Tren 240 Kilometreye Ulaştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hızlı tren projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli hızlı trenin test sürüşlerinde saatte 240 kilometre hıza ulaştığını açıkladı.

Test süreçlerinin planlanan şekilde devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, trenin maksimum hız, güvenlik ve konfor kriterlerini tam anlamıyla karşılaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Hedef Tam Güvenlik ve Maksimum Performans

Daha önce gerçekleştirilen dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaşıldığını hatırlatan Uraloğlu, son testlerde ise trenin 240 kilometre seviyesini gördüğünü belirtti.

Yetkililer, test programı kapsamında hız, fren sistemi, sürüş performansı ve yol uyumu gibi kritik unsurların detaylı şekilde incelendiğini açıkladı. Güvenlik ve konfor standartlarının eksiksiz sağlanmasının ardından trenin hizmete alınması hedefleniyor.

577 Yolcu Kapasiteli

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli hızlı tren seti, toplam 8 vagondan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Alüminyum gövde yapısıyla dikkat çeken trenlerde modern yolcu konforu ön planda tutuldu.

Tam otomatik iklimlendirme sistemi, kamera altyapısı, işitsel ve görsel bilgilendirme ekranları ile elektromekanik yolcu kapıları gibi birçok teknolojik özellik trenlerde yer alıyor.

ASELSAN İmzalı Kritik Sistemler

Projede en dikkat çeken detaylardan biri ise kritik sistemlerde ASELSAN imzasının bulunması oldu. Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği belirtildi.

Ayrıca trenlerde yolcular için mutfak bölümleri, yiyecek ve içecek otomatları ile engelli vatandaşlara özel erişim sistemleri de yer alıyor. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için özel yolcu alanları ve platform erişim asansörleri de projeye dahil edildi.

Yetkililer, yerli hızlı tren projesinin Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerindeki bağımsızlık hedefi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.