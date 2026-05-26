Isparta Yine Karanlığa Gömüldü

Isparta’da akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları bir kez daha mağdur etti. Saat 21.30 sıralarında başlayan kesintiler özellikle Davraz Mahallesi ile Sav Kasabası’nda etkili oldu. Bir anda karanlıkta kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, son dönemde art arda yaşanan kesintiler nedeniyle altyapı sorunlarının yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Kesintinin nedeni hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Elektriklerin aniden kesilmesi nedeniyle bazı vatandaşların elektronik cihazlarında sorun yaşadığı, işletmelerin ise kısa süreli mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat süren kesintinin ardından saat 22.00 itibarıyla bölgelere yeniden elektrik verildi. Ancak vatandaşlar özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıklaşan elektrik kesintilerine kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, “Neredeyse her hafta aynı sorun yaşanıyor. Kısa sürse bile insanlar mağdur oluyor” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.



