2 Bin Yıllık Su Kemerleri Hâlâ Ayakta

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde yer alan tarihi su kemerleri, yaklaşık 2 bin yıldır ayakta kalarak Roma mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor. Anadolu’nun en önemli antik kentleri arasında gösterilen bölgede bulunan kemerler, hem mimari yapısıyla hem de dönemin altyapı anlayışıyla dikkat çekiyor.

Milattan Sonra 1. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tarihi yapı, Roma döneminde artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldı. Antik kentin kuzey bölümünden uzanan su kemerleri, dönemin mühendislik bilgisiyle arazi yapısına uygun şekilde tasarlanarak inşa edildi.

10 Kilometrelik Su Hattı

“Su Çıktı” olarak bilinen kaynaktan alınan suyun yaklaşık 10 kilometrelik bir hat üzerinden kente taşındığı belirtiliyor. Devasa sistem, antik kentte bulunan anıtsal çeşmeye kadar uzanırken, dönemin su ihtiyacının büyük bölümünü tek başına karşılıyordu.

Tamamen kesme taşlardan oluşturulan yapıdaki en dikkat çekici detay ise harç kullanılmadan inşa edilmiş olması. Dikdörtgen taş blokların birbirine geçirilmesiyle oluşturulan kemer ayaklarının yaklaşık 4 metre yüksekliğinde olduğu ifade edilirken, kemer açıklıkları ise 3,8 ile 4,7 metre arasında değişiyor.

Zamana Direnen Yapı

Yüzyıllar boyunca doğal afetler ve çevresel etkiler nedeniyle büyük bölümü yıkılan tarihi su kemerlerinin bugün yalnızca yaklaşık 250 metrelik kısmı ayakta kalabildi. Buna rağmen mevcut bölümler hâlâ heybetli görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bugün yüksekliği yer yer 5 ila 7 metreyi bulan kemerler, Yalvaç’a gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok fotoğraf çektiği tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Antik Mühendisliğin İzleri

Üst bölümleri zamanla tahrip olduğu için suyun geçtiği kanalların tam yapısı net olarak bilinmese de bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar önemli ipuçları ortaya koyuyor. Uzmanlar, bulunan mimari parçaların yaklaşık 30 santimetrelik su oluklarına işaret ettiğini belirtiyor.

Pisidia Antiokheia’daki tarihi su kemerleri, aradan geçen yaklaşık 2 bin yıla rağmen Roma mimarisinin ve hidrolik mühendisliğinin Anadolu’daki en etkileyici örneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.



