Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu

Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Açıklandı

Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğunun artması beklenirken, Isparta’da kurulacak semt pazarları da belli oldu. Isparta Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Ali Durmuş tarafından yapılan açıklamada, 26 Mayıs Salı günü kent genelinde toplam 4 farklı pazarın hizmet vereceği duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşların alışverişlerini güvenli ve düzenli şekilde yapabilmesi amacıyla mevcut pazar alanları dışında herhangi bir noktada pazar kurulmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

26 Mayıs Salı Arife Günü Kurulacak Pazarlar



• Salı Pazarı

• Gülcü Pazarı

• Binbirevler Pazarı

• Sav Pazarı

Bayram öncesi yoğunluk yaşanmasının beklendiği pazarlarda sebze, meyve, şarküteri ürünleri ve temel bayram ihtiyaçları satışa sunulacak.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara alışverişlerini mümkün olduğunca erken saatlerde yapmaları yönünde tavsiyede bulundu.