Kurban Bayramı Öncesi Anlamlı Kampanya

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı olarak hizmet veren Aşevi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geleneksel “Et Toplama Kampanyası” için hazırlıklarını tamamladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştıran aşevi, bu yıl da hayırseverlerin bağışlarını kabul edecek.

1990 yılından bu yana Gazi Kemal Mahallesi 1311 Sokak No:19 adresindeki hizmet binasında faaliyet gösteren aşevi, kayıtlı yaklaşık 1000 ihtiyaç sahibine haftanın 6 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek desteği sağlıyor. Yemek dağıtımları servis aracı ve ekipler aracılığıyla mahallelerdeki dağıtım noktalarında yapılırken, yaşlı ve engelli vatandaşların yemekleri ise evlerine kadar ulaştırılıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı boyunca bağışlanacak kurban etlerinin aşevinde hazırlanan yemeklerde kullanılacağı belirtildi. Kesilmiş kurban eti bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağışları, bayramın 1’inci gününden 3’üncü gününe kadar 08.30 ile 17.30 saatleri arasında aşevi binasında teslim alınacak.

Yetkililer, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların ayrıntılı bilgi için 0246 212 10 68, 0537 442 56 28 ve 0551 433 14 12 numaralı telefonlardan aşevi yetkililerine ulaşabileceğini bildirdi.