Eğirdir’de Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı: 5 Yaralı! Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki iki araca ok gibi çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralanırken, sürücünün 1.49 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, gece saat 01.50 sıralarında Eğirdir-Gelendost karayolu, Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A.Y. (26) yönetimindeki 32 AFZ 744 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 35 APR 004 ve 50 AG 825 plakalı otomobillere hızla çarptı. Aynı Araçtaki 5 Kişi Yaralandı Şiddetli çarpışmanın ardından adeta can pazarının yaşandığı kazada; sürücü Hüseyin A.Y. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet İ. (20), Ramazan Ç. (48), Muhammet R.Ö. (20) ve Özgür B. (48) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 1.49 Promil Alkollü Çıktı Kazanın ardından polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya sebebiyet veren sürücü Hüseyin A.Y.’nin 1.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçların büyük hasar gördüğü kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.