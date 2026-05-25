ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Isparta Valisi Abdullah ERİN’in Kurban Bayramı mesajında; bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna vurgu yapıldı.

Vali Erin mesajında, Kurban Bayramı’nın teslimiyet, fedakârlık ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek; yoksulların, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmesi için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Erin, özellikle bayram trafiğinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mesajında Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulüm ve acılara da değinen Vali Erin, barış ve insanlık değerlerinin hâkim olduğu bir dünya temennisinde bulundu. Şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını ifade eden Erin, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini diledi.