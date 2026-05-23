Vali Erin, Temsilci Gençleri Valilikte Ağırladı

Abdullah Erin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Temsilci Genç Programı” kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde Isparta’yı temsil eden gençleri Valilikte ağırladı.

Valilik makamında gerçekleşen programda, ilimizi başarıyla temsil eden Asiyenur Yıldırım ve Dindar Doğru ile bir araya gelen Vali Abdullah Erin, gençlerle sohbet ederek eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Vali Erin, gençlerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, “İlimizi başarıyla temsil eden kıymetli gençlerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen buluşmada gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif rol almalarının önemine dikkat çekilirken, gençlerin Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.





