Isparta’da Doğal Lezzetlerin Yeni Adresi Açıldı Sütçüüü Şarküterim

Isparta’da Doğal Lezzetlerin Yeni Adresi Açıldı

Isparta’da doğal ve günlük ürün arayan vatandaşlar için yepyeni bir adres hizmete başladı. Davraz Mahallesi’nde kapılarını açan Sütçüüü Şarküterim, açılışa özel kampanyaları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Günlük taze süt, doğal peynir çeşitleri, organik ürünler, ev yapımı reçeller, baharatlar, salçalar ve daha birçok ürünün yer aldığı işletme, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.

➤ Açılışa özel kampanyalı ürünlerden bazıları:



L Boy 30’lu Yumurta: 125 TL

Kurutulmuş Sebze: 200 TL

Doğal Bal: 350 TL

Domates Salçası: 150 TL

Acı ve Tatlı Biber Salçası: 200 TL

Salamura Peynir: 200 TL

Ev Yapımı Reçeller: 100 TL

Baharat Çeşitleri: 50 TL

İşletmede ayrıca günlük taze süt, Jersey sütü, tereyağı, köy ürünleri, kahvaltılık çeşitleri ve doğal şarküteri ürünleri de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Hijyenik ortamı, güler yüzlü hizmet anlayışı ve doğal ürün seçenekleriyle dikkat çeken Sütçüüü Şarküterim, kısa sürede bölgenin uğrak noktalarından biri olmaya aday görünüyor.

⌂ Adres: Davraz Mahallesi 3903. Sokak No:15

☎ Telefon: 0501 102 32 32

Doğal lezzetleri uygun fiyatlarla keşfetmek isteyen vatandaşlar, açılışa özel kampanyalardan yararlanmak için işletmeyi ziyaret edebiliyor.
















