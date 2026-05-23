İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-30)

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE



SAYI:2026/38 15.05.2026



İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ







NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI



Bir vatandaşımızın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahıstan numune olarak 1 gram kırıntı altın satın aldığı, ilk aşamada teslim aldığı numunenin gerçek olduğuna kanaat getirmesi üzerine yaklaşık 2.000.000 TL karşılığında ikinci bir alışveriş gerçekleştirdiği, daha sonra satın aldığı kırıntı altınların sahte olduğunu fark ederek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlatılmıştır.



Olayla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Şüpheli şahıs, 15.05.2026 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca TUTUKLANARAK Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.



Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden tanımadıkları kişilerle alışveriş yaparken dikkatli olmaları, piyasa değerinin altında sunulan ürünlere karşı şüpheci yaklaşmaları ve alışveriş öncesinde gerekli güvenlik kontrollerini sağlamaları önem arz etmektedir.

Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması önemle rica olunur.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

