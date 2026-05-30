Garajdaki Yangın Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, bir evin kapalı garaj bölümünde yapılan kelle ütüleme işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler garajı sararken, yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin eve sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın sırasında garajda bulunan çok sayıda eşya kullanılamaz hale gelirken, içeride ciddi maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, yükselen dumanları fark etmeleriyle birlikte büyük endişe yaşadıklarını belirtirken, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmeden önlenmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dakikalar İçinde Her Şey Kül Oldu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ilk olarak garajdan yükselen dumanlar fark edildi. Ardından alevlerin hızla büyümesiyle çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olası bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, yangının geride bıraktığı hasar görenleri üzdü. Özellikle bayram öncesinde yaşanan olay, mahallede derin üzüntüye neden oldu.