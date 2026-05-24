EPDK’dan Doğal Gaz, Motorin ve Lisanssız Üretim Tarifelerine Kritik Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerini revize ederken, motorin teknik standartları ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yeni kararlar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında Isparta ve Burdur'u yakından ilgilendiren Torosgaz da yer alıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurul kararlarıyla, enerji piyasasında önemli düzenlemelere gidildi. Karar kapsamında doğal gaz dağıtım tarifeleri, motorin standartları ve lisanssız elektrik üretim bedelleri yeniden şekillendirildi.

Bölge Dağıtım Şirketi Torosgaz'ın Tarifesi Revize Edildi

EPDK, aralarında bölgeyi ilgilendiren Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin de bulunduğu dört büyük doğal gaz dağıtım şirketinin perakende satış tarifelerini revize etti.
Yapılan düzenlemeyle; Samgaz, Enerya Konya, Enerya Denizli ve Torosgaz’ın 2022-2026 yıllarını kapsayan 5 yıllık (üçüncü tarife uygulama dönemi) perakende satış tarifelerinde değişikliğe gidildi. Kurul kararı doğrultusunda, şirketlerin sistem kullanım bedelleri, tarife dönemi hesaplama detayları ve gelir farkı sonrası oluşan gelir gereksinimleri yeniden belirlendi.

Motorinde Yeni Standart 2027’ye Ertelendi

Akaryakıt piyasasını ilgilendiren bir diğer önemli karar ise motorin türlerine ilişkin teknik düzenlemede yapıldı. Karara göre, "TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerek ve Deney Yöntemleri" standardında yer alan ve akaryakıt kalitesini doğrudan etkileyen "4 mikrometreden büyük partikül sayısı" özelliğinin teknik düzenleme olarak yürürlük tarihi 1 Haziran 2027 olarak esnetildi.

10 Yıllık Süresini Dolduran Lisanssız Üreticilere Yeni Tarife

EPDK, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten lisanssız üretim tesislerini ilgilendiren dağıtım bedellerine yönelik de kritik bir adım attı.
Alınan kararla, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEKDEM) kapsamında 10 yıllık teşvik süresini dolduran lisanssız elektrik üretim tesislerine, konuya ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanana kadar, veriş yönlü dağıtım bedeli olarak "Lisanssız Üretici-2" tarifesi uygulanacak. Yeni tarife uygulaması 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.
