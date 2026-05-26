Benzin Fiyatlarında İndirim Beklentisi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzinde indirim beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 3 liranın üzerinde indirim planlanıyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamının pompaya yansımayacağı belirtiliyor. İlk hesaplamalara göre sürücünün pompada hissedeceği düşüşün yaklaşık 82 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında son günlerde yaşanan hareketliliğin fiyatları doğrudan etkilediğini ifade ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol arzına yönelik olumlu gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan akaryakıt piyasasında fiyat değişimleri; döviz kuru, brent petrol fiyatı ve vergi düzenlemelerine göre şekillenmeye devam ediyor. Sürücüler ise gece yarısından sonra tabelalarda yaşanacak değişimi merakla bekliyor.





BENZİN NE KADAR OLACAK?

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatlarının 64,28 TL’ye, Ankara'da 65,26 TL’ye, İzmir'de 65,54 TL’ye, doğu illerinde ise 66,89 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL



➤ Benzin: 65.10 TL

➤ Motorin: 67.03 TL

➤ LPG: 33.89 TL

ANKARA



➤ Benzin: 66.08 TL

➤ Motorin: 68.16 TL

➤ LPG: 33.87 TL

İZMİR



➤ Benzin: 66.36 TL

➤ Motorin: 68.43 TL

➤ LPG: 33.69 TL