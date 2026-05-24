Rus Pazarı Bayram Öncesi 3 Gün Kurulacak

Isparta’da yıllardır bayram alışverişlerinin vazgeçilmez noktalarından biri olan ve vatandaşlar arasında “Rus Pazarı” olarak bilinen pazar alanı, Kurban Bayramı öncesinde yeniden kuruluyor.

Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mehmet Dolaksız tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha rahat ve ekonomik alışveriş yapabilmesi amacıyla kurulacak pazar, bu yıl da yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor.

24 MAYIS PAZAR 25 MAYIS PAZARTESİ 26 MAYIS SALI

Bayram Öncesi 3 Gün Açık! Giyimden tuhafiye ürünlerine, çeşitli ev ihtiyaçlarından uygun fiyatlı ürünlere kadar birçok seçenek vatandaşlarla buluşacak.

Şehir dışından gelen esnafın da tezgâh açacağı pazarda geniş ürün çeşitliliği sunulacak. Özellikle uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların pazara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bayram hareketliliğinin başladığı bu günlerde kurulacak pazarın, hem esnafa hem de şehir ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.