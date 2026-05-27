1 Haziran Öncesi Kritik Uyarı! Süre Daralıyor

Türkiye genelinde milyonlarca ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde süre daralıyor. 2026 yılına ait ilk taksit ödemeleri için geri sayım başlarken, vatandaşlara “son günü beklemeyin” uyarısı yapıldı.

Yetkililer, özellikle Kurban Bayramı tatili ve kamu kurumlarındaki idari izin süreci nedeniyle bazı belediye veznelerinde yoğunluk ve hizmet aksaması yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle vatandaşların işlemlerini son tarihe bırakmadan tamamlaması isteniyor.

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son günün 1 Haziran 2026 olduğu belirtilirken, gecikme durumunda faiz uygulanabileceği ifade edildi.

ÖDEMELER ARTIK DİJİTAL ORTAMDA DA YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar emlak vergisi ödemelerini belediyelere gitmeden de kolayca gerçekleştirebiliyor. Özellikle yoğunluk oluşmaması adına dijital ödeme yöntemleri ön plana çıkıyor.

Ödeme yapılabilecek kanallar şöyle:

➤ Belediyelerin online ödeme sayfaları

➤ İnternet bankacılığı sistemleri

➤ Mobil bankacılık uygulamaları

➤ e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları

➤ Kredi kartı ve banka kartı ile tahsilat işlemleri

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Belirli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muafiyet kapsamındaki gruplar arasında emekliler, geliri olmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehit yakınları yer alıyor.

Muafiyet için aranan bazı şartlar ise şöyle:

➤ Türkiye sınırları içinde yalnızca tek konuta sahip olmak

➤ Konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması

➤ Yapı kayıt belgeli bazı konutların da kapsama dahil edilmesi

Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek sistem yoğunluğu ve işlem gecikmelerine karşı vatandaşların ödemelerini erkenden yapmasının önem taşıdığını belirtiyor.