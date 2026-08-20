Isparta’da gece yarısı apartman yangını

Isparta’da gece yarısı apartman yangını
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 03:22
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Isparta’da gece yarısı apartman yangını

Isparta’nın Karaağaç Mahallesi’nde gece saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın 23.00 sıralarında çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde bilgi bulunurken, kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Can kaybı ve yaralı var mı?

Yangının ardından en çok merak edilen konulardan biri ise apartmanda yaşayanların sağlık durumu oldu.
Şu ana kadar olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeni ve olayın ayrıntılarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Isparta’da gece saatlerinde yaşanan apartman yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
 
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