Isparta’da jandarmadan göç denetimi: 41 kişi yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ekim 2026’da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 41 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan işlemler sonucunda toplam 658 bin 371 TL idari para cezası uygulanırken, 16 kişi hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

Isparta’da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ekim 2026 boyunca gerçekleştirilen faaliyet ve kontrollerde, mevzuata aykırı durumları tespit edilen 41 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

41 kişi hakkında işlem başlatıldı

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde yakalanan şahısların 6’sının yasa dışı giriş, 10’unun yasa dışı bulunma, 25’inin ise yol izin belgesi olmadan seyahat etme nedeniyle işlem gördüğü bildirildi.

Toplam 41 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

658 bin 371 TL idari para cezası uygulandı

Yürütülen işlemler kapsamında yabancı uyruklu şahıslara toplam 658 bin 371 TL idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmen statüsünde bulunan 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

Denetimler devam edecek

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.