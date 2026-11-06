Hal yasasında yeni dönem! Cezalar artıyor, kurallar değişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Hal Kanunu taslağının tamamlanarak AK Parti Meclis Grubu’na sunulduğunu açıkladı. Taslakta üreticilerin pazarlardaki satış alanlarının artırılması, komisyoncular arasındaki ürün devirlerinin yasaklanması, banka üzerinden ödeme zorunluluğu ve stokçulara yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

Sebze ve meyve ticaretinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak Hal Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni yasa taslağının AK Parti Meclis Grubu’na gönderildiğini duyurdu.

Hazırlanan düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sebze ve meyve ticaretinde denetimlerin artırılması ve piyasadaki aracılık süreçlerinin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Üreticilerin pazarlardaki payı yüzde 30’a çıkacak

Taslakta öne çıkan düzenlemelerden biri, üreticilere ayrılan satış alanlarının artırılması oldu.

Buna göre toptancı halleri ve semt pazarlarında üreticilere ayrılan satış yeri ve işyeri oranının yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılması öngörülüyor.

Üretici birlikleri ve kooperatiflerinin kendi ortaklarına ait ürünlerin satışına aracılık edebilmesi, bu kapsamda gelir vergisi stopajı muafiyeti sağlanması da taslakta yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

Ayrıca kendi hallerini kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi ve maddi destek sağlanması planlanıyor.

Komisyoncudan komisyoncuya ürün devri yasaklanacak

Yeni düzenlemeyle sebze ve meyve ticaretindeki aracılık işlemlerine de sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor.

Taslağa göre aynı toptancı hali içerisinde komisyoncudan komisyoncuya, tüccardan tüccara mal alımı, satımı ve devri yasaklanacak.

Hal dışında tüccarlık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alması ve teminat göstermesi zorunlu olacak.

Ürün bedellerinin banka üzerinden ödenmesi ve ticaretin tarafları için ödeme sürelerinin belirlenmesi de planlanan değişiklikler arasında bulunuyor.

Stokçulara 3 yıl kamu desteği yasağı

Taslakta denetim ve yaptırımlara ilişkin hükümler de dikkat çekiyor.

Yol kenarı denetim istasyonlarının kurulması, sebze ve meyve ticaretinde kontrollerin artırılması ve kurallara aykırı faaliyetlere yönelik cezaların ağırlaştırılması öngörülüyor.

Stokçuluk gibi eylemler nedeniyle ceza alanların 3 yıl boyunca kamu desteklerinden yararlanamaması da taslakta yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.

Öte yandan asgari şartları taşımayan toptancı hallerinin Ticaret Bakanlığı tarafından kapatılabilmesi ve yeni hal kurulması ya da mevcut hallerin taşınmasının Bakanlık iznine bağlanması planlanıyor.

Kapıkule’ye TIR’lara özel yeni gümrük kapısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bütçe sunumunda sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasına yönelik bir gelişmeyi de açıkladı.

Bolat, Bulgaristan ile mevcut Kapıkule/Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın kuzeyinde, yalnızca TIR geçişlerine hizmet verecek yeni bir kara gümrük kapısı açılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Taslak yasalaşırsa ticarette yeni dönem başlayacak

Yeni Hal Kanunu taslağının yasalaşması halinde üreticilerden komisyonculara, tüccarlardan toptancı hallerine kadar sebze ve meyve ticaretinin birçok aşamasında yeni kurallar uygulanacak.

Düzenlemenin Meclis sürecinin nasıl ilerleyeceği ve taslağın hangi hükümlerle kanunlaşacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.