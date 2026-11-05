SDÜ’den uluslararası başarı! Türkiye’de 10’uncu sırada

Süleyman Demirel Üniversitesi, Leiden Ranking 2026 sıralamasında bilimsel yayınlarının atıf etkisiyle Türkiye genelinde 10’uncu sıraya yerleşti. Fizik Bilimleri ve Mühendislik alanında ise Türkiye’nin en başarılı 6’ncı üniversitesi oldu.

Isparta’nın önemli yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), uluslararası akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi. Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Ranking 2026 sıralamasında yer alan SDÜ, bilimsel yayın performansıyla dikkat çekti.

Dünya genelinden 1.618, Türkiye’den ise 50 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada; bilimsel yayın hacmi, atıf etkisi, akademik iş birlikleri ve açık erişim verileri esas alındı.

Bilimsel yayınların atıf etkisinde Türkiye 10’uncusu

2021-2024 yılları arasında yayımlanan bilimsel çalışmaların değerlendirildiği sıralamada SDÜ, yayın hacmini gösteren P göstergesine göre dünya genelinde 1.307’nci, Türkiye’de 31’inci sırada yer aldı.

Üniversitenin en dikkat çekici başarısı ise bilimsel yayınların en fazla atıf alan ilk yüzde 10’luk dilimde bulunma oranını gösteren PP (top 10%) göstergesinde geldi.

SDÜ, tüm bilim alanları toplamında yüzde 7,7’lik oranla Türkiye genelinde 10’uncu sıraya yerleşti.

Fizik ve mühendislik alanında Türkiye 6’ncısı

SDÜ, alan bazlı değerlendirmelerde de önemli dereceler elde etti.

Fizik Bilimleri ve Mühendislik alanında yüzde 11,3’lük oranla dünya genelinde 401’inci, Türkiye’de ise 6’ncı sırada yer alan üniversite, Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında da sıralamaya girdi.

Bu alanda yüzde 4,8’lik oran elde eden SDÜ, dünya genelinde 1.309’uncu, Türkiye’de 15’inci sırada yer aldı.

Açık erişimli yayınlarda önemli artış

Leiden Ranking 2026 verileri, SDÜ’nün açık erişim ve akademik iş birliği alanlarında da ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

Üniversitenin açık erişimli bilimsel yayınlarının toplam yayınlar içerisindeki oranı, önceki değerlendirme dönemindeki yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 42,3’e yükseldi.

Kurumlar arası iş birliğiyle hazırlanan bilimsel yayınların oranı da yüzde 70,9’dan yüzde 72,4’e çıktı.

SDÜ’nün elde ettiği bu sonuçlar, üniversitenin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğü ve akademik üretim kapasitesi açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.