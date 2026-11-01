Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı

Isparta kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu ekmek dağıtım aracı devrildi. Yüzlerce ekmek yola saçılırken kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı
ISPARTA
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Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı

Isparta kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ekmek dağıtım aracının devrildiği kazada, araçta bulunan yüzlerce ekmek ve plastik kasalar yola savruldu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki araç çarpıştı, ekmekler yola saçıldı

Isparta kent merkezinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç ile ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ekmek dağıtım aracının devrildiği kazada, araçta bulunan ekmekler ve plastik taşıma kasaları caddeye saçıldı. Kaza yapan diğer araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri de kaza yapan araçlarda çalışma gerçekleştirirken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlayarak ulaşımın tek şeritten devam etmesini sağladı.

Yola savrulan ekmeklerin, plastik kasaların ve kaza sonrası oluşan parçaların kaldırılmasının ardından caddedeki trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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