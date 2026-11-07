Isparta Müzesi için yeni proje aşaması başladı!

Isparta’da yıkılan eski müze binasının yerine yapılması planlanan yeni müze projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Ön proje, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunularak mutabakat sağlandı. Uygulama projesinin hazırlanması için çalışmalar başlatılırken, yeni müzenin aynı alanda inşa edilmesi planlanıyor.

Isparta’nın tarihi ve kültürel mirasına ev sahipliği yapacak yeni müze binası için proje çalışmaları sürüyor. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı sunumda, müze projesinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yeni müze binası için hazırlanan ön proje Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunuldu. Yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda proje üzerinde mutabakata varılırken, uygulama projesinin hazırlanması sürecine geçildi.

Yeni müzede hangi bölümler bulunacak?

Yeni müze binasının yalnızca eserlerin sergilendiği bir yapı olarak değil, farklı müzecilik faaliyetlerine de hizmet verecek kapsamlı bir merkez olarak tasarlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda projede şu bölümlerin yer alması planlanıyor:

Tarihi ve kültürel eserler için sergi salonları

Eserlerin muhafaza edileceği müze depoları

Restorasyon ve konservasyon birimleri

İdari çalışma alanları

Eğitim ve araştırma bölümleri

Planlanan bu alanlarla Isparta’nın arkeolojik ve kültürel değerlerinin daha uygun koşullarda korunması, bilimsel çalışmalarla desteklenmesi ve ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor.

Müze arazisindeki parsel birleştirme işlemleri tamamlandı

Yeni müze binasının yapılacağı alanda yürütülen parsel birleştirme işlemlerinin de tamamlandığı bildirildi.

Böylece proje hazırlıklarının önemli aşamalarından biri geride bırakılmış oldu. Yeni müzenin, eski müze binasının bulunduğu alanda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Isparta’nın kültürel mirasına yeni bir merkez kazandırılacak

Yeni müze projesinin tamamlanmasıyla birlikte Isparta’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha modern koşullarda sergilenmesi hedefleniyor.

Projenin uygulama aşamasına geçişi, inşaat takvimi ve müzenin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin ise henüz açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Isparta’nın kültür ve turizm hayatına yeni bir müze kazandırılması bekleniyor.