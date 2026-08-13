Isparta'da İş Yeri Bacasında Yangın Çıktı

Isparta'da İş Yeri Bacasında Yangın Paniği

Halife Sultan Mahallesi'nde Çıkan Yangın İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Alevler Yükseldi, İtfaiye Sevk Edildi

Maddi Hasar Oluştu, İnceleme Başlatıldı

Isparta'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.Olay,üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İş yerinin bacasından henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.Meydana gelen olayda sevindirici şekilde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar oluştu.Ekipler, baca yangınının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.