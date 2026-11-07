Isparta’da Hazineye ait 10 taşınmaz satışa çıkıyor!

Isparta’nın Gelendost ilçesinde Hazine mülkiyetindeki 10 taşınmaz açık teklif usulüyle satışa sunulacak. 18 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek ihalelerde taşınmazların tahmini bedelleri 321 bin TL ile 32 milyon 356 bin TL arasında değişiyor. Peşin ödemede ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde Hazineye ait taşınmazların satışı için ihale süreci başlıyor. Gelendost Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yayımlanan ilana göre Afşar ve Yeşilköy köylerinde bulunan toplam 10 taşınmaz, açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak.

İhaleler, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Gelendost Milli Emlak Şefliği çalışma odasında komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

En pahalı taşınmazın bedeli 32,3 milyon TL

Satış listesinde en yüksek tahmini bedel, Afşar köyünde bulunan 2 bin 878,89 metrekare büyüklüğündeki arsa için belirlendi. Bu taşınmazın tahmini satış bedeli 32 milyon 356 bin TL, geçici teminatı ise 3 milyon 235 bin 600 TL olarak açıklandı.

Yine Afşar köyünde bulunan 9 bin 557,19 metrekarelik tarla, 21 milyon 286 bin TL tahmini bedelle satışa sunulacak. Bu taşınmaz için belirlenen geçici teminat tutarı 2 milyon 128 bin 600 TL.

İhale listesindeki en düşük tahmini bedelli taşınmaz ise Yeşilköy köyünde bulunan 266,09 metrekarelik arsa oldu. Arsanın tahmini satış bedeli 321 bin TL olarak duyuruldu.

Afşar köyünde 8, Yeşilköy’de 2 taşınmaz satışta

İhaleye çıkarılacak taşınmazların 8’i Afşar, 2’si Yeşilköy köyünde bulunuyor.

Afşar köyündeki taşınmazlar:

210 ada 1 parsel: 524,42 metrekare arsa – 629 bin 400 TL

210 ada 2 parsel: 512,02 metrekare arsa – 614 bin 500 TL

211 ada 1 parsel: 498,57 metrekare arsa – 598 bin 300 TL

211 ada 10 parsel: 464,97 metrekare arsa – 558 bin TL

213 ada 1 parsel: 493,32 metrekare arsa – 592 bin TL

213 ada 4 parsel: 549,25 metrekare arsa – 897 bin 900 TL

135 ada 24 parsel: 9.557,19 metrekare tarla – 21 milyon 286 bin TL

135 ada 26 parsel: 2.878,89 metrekare arsa – 32 milyon 356 bin TL

Yeşilköy köyündeki taşınmazlar:

183 ada 4 parsel: 266,09 metrekare arsa – 321 bin TL

154 ada 18 parsel: 2.006,44 metrekare ham toprak – 402 bin TL

İhale ilanında taşınmazların tamamının imarsız olduğu, 5 taşınmazın boş ve işgalsiz, diğer 5 taşınmazın ise işgalli durumda bulunduğu belirtildi.

Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

İhale şartnamesinde alıcılar için ödeme kolaylıkları da yer aldı. Buna göre satış bedelinin tamamını peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.

Taksitli ödeme tercihinde ise satış bedelinin en az dörtte birinin peşin ödenmesi, kalan tutarın en fazla iki yıl içerisinde sekiz eşit taksitle ve kanuni faiziyle birlikte yatırılması mümkün olacak.

Ayrıca 4706 sayılı Kanun kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak. Satışı gerçekleştirilen taşınmazlar 5 yıl süreyle emlak vergisinden de muaf olacak.

İhaleye katılmak isteyenler dikkat!

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gerekli kimlik, adres ve vergi bilgilerini sunmaları, geçici teminatı yatırdıklarını gösteren belgeyi ihale saatine kadar komisyona teslim etmeleri gerekiyor.

Vekâleten katılacak kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerden ise ilgili yetki ve temsil belgeleri istenecek.

İhaleye ilişkin şartnameler Gelendost Milli Emlak Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak incelenebilecek. Taşınmazların satışına ilişkin ayrıntılı bilgilere Milli Emlak Genel Müdürlüğünün www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.