Yalvaç-Isparta belediye otobüs seferleri başladı

Isparta’nın Yalvaç ilçesi ile şehir merkezi arasında belediye otobüsü seferleri hizmete girdi. Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından otobüsler ilk yolculuklarına çıktı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde vatandaşların ulaşım imkânlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Yalvaç-Isparta Belediye Otobüs Seferleri başladı.

Yalvaç Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni ulaşım uygulaması için açılış programı düzenlendi. Programın ardından belediye otobüsleri ilk seferlerini gerçekleştirdi.

Yeni hizmetle birlikte Yalvaç ile Isparta arasında seyahat eden vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Başkan Kodal: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, yeni ulaşım hizmetinin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda ulaşım hizmetlerini geliştirmeye önem verdiklerini belirtti.

Kodal, “Hemşehrilerimize daha konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Yalvaç-Isparta Belediye Otobüs Seferlerimizin açılışını gerçekleştirerek ilk seferlerimizi başlattık” dedi.

Yalvaç için yeni ulaşım adımı

Ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Kodal, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutarak ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya, Yalvaç’ımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni ulaşım hizmetinin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kodal, Yalvaç için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yalvaç ile Isparta arasındaki yeni belediye otobüsü seferlerinin güzergâh, hareket saatleri ve ücret tarifesine ilişkin ayrıntıların da vatandaşlar tarafından merak edildiği belirtildi.