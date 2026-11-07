Isparta’da sonbaharın en güzel sürprizi: Palamutlar! Isparta’da sonbaharla birlikte Gökçay ve Sidre Tepesi’nde farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Ağaçlardan dökülen meşe ve pıynar palamutları, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlara hem çocukluk yıllarını hatırlatıyor hem de yeni nesil çocuklara doğayı keşfetme fırsatı sunuyor.

Sonbahar, Isparta’nın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katarken şehrin sevilen noktaları da doğayla vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oluyor. Gökçay Mesire Alanı ve Sidre Tepesi’nde ağaçların yaprakları sararıp dökülürken, yerde biriken palamutlar da dikkat çekiyor.

Bir zamanlar çocukların ceplerini doldurduğu, oyunlarına malzeme yaptığı palamutlar, bugün yetişkinleri geçmişe götüren küçük birer hatıraya dönüşüyor. Bir avuç palamut, koca bir çocukluk hatırası Meşe ve pıynar ağaçlarının altına düşen palamutlar, özellikle çocukluk yıllarını doğada geçirenler için tanıdık bir manzara oluşturuyor.

Geçmişte çocuklar için sıradan ama eğlenceli bir oyun malzemesi olan bu küçük doğal parçalar, şimdilerde aile yürüyüşlerinde yeniden keşfediliyor. Palamutları gören vatandaşlar eski günleri hatırlarken, çocuklar da doğanın sunduğu bu küçük ayrıntılara ilgi gösteriyor. Ekranlardan uzak, doğayla iç içe bir gün Günümüzde çocukların boş zamanlarının önemli bir bölümü telefon, tablet ve bilgisayar başında geçiyor. Gökçay ve Sidre Tepesi gibi doğal alanlarda yapılan kısa yürüyüşler ise çocukların çevrelerini tanıması ve doğayla bağ kurması için güzel bir fırsat sunuyor.

Ağaçları incelemek, yerdeki palamutları toplamak ve sonbaharın renkleri arasında yürümek, ailece geçirilen zamanı daha özel hale getiriyor. Sonbaharda Isparta’nın keyifli rotaları Gökçay’ın yeşil dokusu ve Sidre Tepesi’nin Isparta manzarası, sonbahar günlerinde doğayla baş başa kalmak isteyenlere farklı güzellikler sunuyor.

Üstelik bu geziler için uzun bir yolculuğa ya da özel bir hazırlığa gerek yok. Bazen kısa bir yürüyüş, ağaçların altında geçirilen birkaç dakika ve çocuklarla paylaşılan küçük bir keşif, günün en güzel anısına dönüşebiliyor.

Isparta’da sonbahar yalnızca yaprakların döküldüğü bir mevsim değil; geçmişin güzel hatıralarının yeniden canlandığı, küçük mutlulukların fark edildiği özel bir zaman dilimi oluyor.

