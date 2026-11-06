Uzmandan altın ve gümüş yorumu: Tarihi fırsat olabilir

Bawden Capital kurucusu Jen Bawden, altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşlerin küresel likidite sıkışıklığından kaynaklandığını savundu. Bawden, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşabileceğini belirtirken, fiyatlarda yeni düşüşlerin de yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert gerileme yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Bawden Capital’in kurucusu Jen Bawden ise değerli metallerdeki düşüşün temel nedeninin uzun vadeli görünümdeki bozulma değil, küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı olduğunu ileri sürdü.

Kitco News’e değerlendirmelerde bulunan Bawden, mevcut piyasa koşullarını 2008 küresel finans krizi ve 2020 yılında pandemi döneminde yaşanan sert satışlarla karşılaştırdı. Uzman isim, bu tür dönemlerde yatırımcıların nakde ulaşmak için kolayca satılabilen varlıklara yöneldiğini, altın ve gümüşün de bu süreçte satış baskısı altında kalabildiğini ifade etti.

Gümüşte yüzde 60'lık gerilemeye dikkat çekti

Bawden, gümüşün rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 60 gerilediğini, altının ise son bir yılın en düşük seviyelerini gördüğünü belirtti. Bu düşüşü uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiren finansçı, buna rağmen piyasalarda kalıcı bir toparlanmanın henüz başlamamış olabileceğini söyledi.

Bawden, fiyatların sürdürülebilir bir yükseliş trendine girmeden önce bir miktar daha gerileyebileceğini ve piyasanın henüz dip seviyeyi görmemiş olabileceğini de vurguladı.

Fed beklentileri ve petrol fiyatları baskı oluşturuyor

Altın ve gümüş fiyatları üzerinde etkili olan faktörlerden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası. Faizlerin yüksek kalabileceği veya yeniden artırılabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan değerli metallerin cazibesini azaltabiliyor.

Bawden'a göre Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasalar üzerinde etkili oluyor. Enerji ithalatçısı ülkelerin petrol alımları için daha fazla dolara ihtiyaç duyması, dolar talebini artırarak altın ve gümüş üzerinde ek baskı oluşturabiliyor.

2008 ve 2020 krizlerini hatırlattı

Jen Bawden, geçmiş piyasa krizlerinde altın ve gümüşün de sert düşüşler yaşadığını, ancak satış baskısının sona ermesinin ardından güçlü toparlanmalar görüldüğünü hatırlattı.

Bawden'ın aktardığı tarihsel karşılaştırmaya göre, 2008 krizinin ardından altın sonraki yıllarda yaklaşık yüzde 170 yükselirken, gümüş 50 dolar seviyesine yaklaştı. 2020 yılındaki pandemi kaynaklı piyasa düşüşünün ardından da gümüşte yaklaşık yüzde 150'lik yükseliş yaşandı.

Uzman isim, mevcut satış dalgasının da benzer bir likidite şokuyla bağlantılı olabileceğini savunuyor. Ancak geçmiş dönemlerdeki yükselişlerin gelecekte aynı şekilde tekrarlanacağının garantisi bulunmuyor.

Madencilik hisselerinde daha düşük seviyeleri bekliyor

Bawden, olası yeni düşüşlere karşı yatırım stratejisini de paylaştı. Seçili madencilik şirketlerinin hisselerinde mevcut fiyatların yüzde 20 ila yüzde 30 altında alım yapabilmek amacıyla limit emirleri hazırladığını açıkladı.

Küresel borç yükünün ilerleyen dönemde merkez bankalarını faiz indirimlerine yöneltebileceğini öngören Bawden, doların zamanla güç kaybetmesi durumunda altın ve gümüşün önümüzdeki 10 yılda yeniden öne çıkabileceğini düşünüyor.

Uzman görüşü yatırım tavsiyesi değil

Bawden'ın değerlendirmeleri kendi piyasa beklentilerini yansıtıyor. Altın ve gümüş fiyatlarında yeni düşüşler yaşanması ihtimali bulunurken, mevcut seviyelerin kesin olarak alım fırsatı olduğu söylenemiyor. Yatırımcıların karar verirken piyasa koşullarını, risklerini ve kendi finansal durumlarını dikkate alması gerekiyor.