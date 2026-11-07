Isparta ISUBÜ Rektörü Yılmaz Çatal yeniden atandı

Prof. Dr. Yılmaz Çatal yeniden ISUBÜ rektörü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla yeniden rektörlük görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/378 ve 2026/388 sayılı atama kararları, 7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen atamalar kapsamında Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ISUBÜ Rektörlüğü görevini sürdürmek üzere yeniden görevlendirildi.

Rektör Çatal'dan teşekkür mesajı

Yeniden atanmasının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Yılmaz Çatal, kendisini bu göreve yeniden layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Çatal açıklamasında, üniversiteyi daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek atama kararının hayırlı olmasını diledi.

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı

7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında ISUBÜ ile birlikte 11 üniversitenin rektörlüğüne atama gerçekleştirildi.

Atama yapılan üniversiteler ve rektörler şöyle:

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç

Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak

Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan

Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz

Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın

Prof. Dr. Yılmaz Çatal'ın yeniden atanması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yönetiminde devamlılık açısından önem taşıyan gelişmeler arasında yer aldı.