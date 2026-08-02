Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!

Poyraz Alevleri Körüklendi

Dev Kadro ve İş Makineleri Seferber Oldu

Müdahalede Kullanılan Araç ve Ekipmanlar:

2 Yangın Söndürme Uçağı

8 Arazöz ve 2 İlk Müdahale Aracı

ve 13 Belediye ve Askeri İtfaiye Aracı

4 Belediye ve Askeri Su Tankeri

4 Dozer (1 İl Özel İdaresi, 2 DSİ, 1 Burdur’dan takviye)

(1 İl Özel İdaresi, 2 DSİ, 1 Burdur’dan takviye) 4 Treyler ve 15 Hizmet Aracı

Sahadaki Personel Katılımı (Toplam 256 Personel):

66 Orman Ekipleri: 18 Teknik Personel, 8 Orman Muhafaza Memuru, 40 Orman İşçisi

18 Teknik Personel, 8 Orman Muhafaza Memuru, 40 Orman İşçisi 15 Güvenlik Güçleri: 7 Asker, 5 Jandarma Personeli, 3 Polis Memuru

7 Asker, 5 Jandarma Personeli, 3 Polis Memuru 125 Kamu Personeli: Farklı kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler 50 Gönüllü Vatandaş

Vali Abdullah Erin Çalışmaları Yerinde Takip Etti

"Eğirdir ilçemiz Barla Köyü sınırları içinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerimiz tarafından ilk andan itibaren hızlı ve koordineli şekilde müdahale edilmiştir. Sahada görev yapan tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış, akşam saatlerinde ise tamamen söndürülmüştür. Yangının büyümesini önlemek için büyük bir gayret gösteren tüm kahraman ekiplerimize fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ediyor; Rabbimden ülkemizi ve yeşil vatanımızı her türlü afetten muhafaza etmesini diliyorum."

Öne Çıkan Detaylar

Olay Yeri: Isparta / Eğirdir / Barla Mevkii (Beydere - Bağören Köyleri Arası)

Isparta / Eğirdir / Barla Mevkii (Beydere - Bağören Köyleri Arası) Tarih ve Saat: 30 Temmuz 2026 / 10.40

30 Temmuz 2026 / 10.40 Etkilenen Alan: Yaklaşık 10 Hektar (Makilik ve Ormanlık Alan)

Yaklaşık 10 Hektar (Makilik ve Ormanlık Alan) Son Durum: Yangın tamamen söndürüldü, olası parlamalara karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın tamamen söndürüldü, olası parlamalara karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor. İnceleme: Yangının çıkış nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yangın,, Eğirdir Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunanbaşladı. Beydere ve Bağören köyleri arasındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek adına karadan ve havadan adeta zamanla yarışıldı.Isparta Valisi, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları bizzat yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Erin, şu ifadeleri kullandı: