Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Poyraz Alevleri Körüklendi
Yangın, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.40 sıralarında
, Eğirdir Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Barla mevkiinde
başladı. Beydere ve Bağören köyleri arasındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Dev Kadro ve İş Makineleri Seferber Oldu
İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek adına karadan ve havadan adeta zamanla yarışıldı.
Müdahalede Kullanılan Araç ve Ekipmanlar:
- 2 Yangın Söndürme Uçağı
- 8 Arazöz ve 2 İlk Müdahale Aracı
- 13 Belediye ve Askeri İtfaiye Aracı
- 4 Belediye ve Askeri Su Tankeri
- 4 Dozer (1 İl Özel İdaresi, 2 DSİ, 1 Burdur’dan takviye)
- 4 Treyler ve 15 Hizmet Aracı
Sahadaki Personel Katılımı (Toplam 256 Personel):
- 66 Orman Ekipleri: 18 Teknik Personel, 8 Orman Muhafaza Memuru, 40 Orman İşçisi
- 15 Güvenlik Güçleri: 7 Asker, 5 Jandarma Personeli, 3 Polis Memuru
- 125 Kamu Personeli: Farklı kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler
- 50 Gönüllü Vatandaş
Vali Abdullah Erin Çalışmaları Yerinde Takip Etti
Isparta Valisi Abdullah Erin
, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları bizzat yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Erin, şu ifadeleri kullandı:
"Eğirdir ilçemiz Barla Köyü sınırları içinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerimiz tarafından ilk andan itibaren hızlı ve koordineli şekilde müdahale edilmiştir. Sahada görev yapan tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış, akşam saatlerinde ise tamamen söndürülmüştür. Yangının büyümesini önlemek için büyük bir gayret gösteren tüm kahraman ekiplerimize fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ediyor; Rabbimden ülkemizi ve yeşil vatanımızı her türlü afetten muhafaza etmesini diliyorum."
Öne Çıkan Detaylar
- Olay Yeri: Isparta / Eğirdir / Barla Mevkii (Beydere - Bağören Köyleri Arası)
- Tarih ve Saat: 30 Temmuz 2026 / 10.40
- Etkilenen Alan: Yaklaşık 10 Hektar (Makilik ve Ormanlık Alan)
- Son Durum: Yangın tamamen söndürüldü, olası parlamalara karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
- İnceleme: Yangının çıkış nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.