Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"

Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"
ISPARTA
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Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"


Isparta Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda, Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta turizmine ilişkin önemli değerlendirmeler ve eleştiriler yapıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgedeki turizm hareketliliğinin azalmasına dikkat çekerek esnafın fiyat politikalarını ve turizmdeki sürdürülebilirlik sorunlarını eleştirdi.

### Kuyucak'ta Fiyat Artışları ve Esnaf Politikaları Eleştirildi

Başkan Başdeğirmen, Kuyucak köyünde turizmin hareketli olduğu dönemlerde turist sayısındaki artışla birlikte lavanta balı gibi ürünlerin fiyatlarının da hızla yükseldiğine dikkat çekti. Geçmişte 1 kilo lavanta balının 10 TL olduğu dönemden, süreç içerisinde bu fiyatın 20 TL'ye ve ardından 50 TL'ye kadar çıktığını belirten Başdeğirmen, esnafın uyguladığı bu politikanın gelecek yıllarda turist akışını olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Ayrıca köydeki bir lavanta bahçesinde tuvalet için bile ücret alınmasını eleştiren Başdeğirmen, misafirlere çay, gözleme ve lavanta satışı yapılırken tuvaletten para talep edilmesinin doğru olmadığını, tüm uyarılara rağmen bu uygulamanın ertesi yıl 50 TL olarak devam ettiğini ifade etti. "Ne vurursan kâr" mantığıyla hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başdeğirmen, bu zihniyetin sadece bir sektörde değil, tüm ticarette başarısızlığa yol açacağını belirtti.

### "İlk İntiba Çok Önemli, Lavantanın Kaymağını Başkaları Yiyor"

Lavanta bitkisinin endemik bir bitki olmadığını, az su isteyen ve her yerde yetişebilen bir çalı türü olduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, bu durumun Edirne'den Kars'a kadar herkesin lavanta dikmesine yol açtığını ve başka bölgelerin bu işin kaymağını yediğini söyledi. Kuyucak'ın turizmde ilk olmasından ötürü sahip olduğu avantajı yeterince değerlendiremediğini vurgulayan Başdeğirmen, turizmde ilk intibanın çok önemli olduğunu, bir kez kaybedilen imajın geri dönüşünün olmadığını dile getirdi.

Başkan Başdeğirmen, bölgedeki turizm ve ticaretin güçlendirilmesi için öncelikle esnafın eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini, ardından ilgili birimlerle iş birliği yapılarak gerekli desteklerin sağlanması şartıyla ticari yapının güçlendirilebileceğini sözlerine ekledi.
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Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"
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