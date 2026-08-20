Isparta'da Anlamlı Dönüşüm: Depreme Dayanaksız Okul Yıkılıyor!

Isparta'da Anlamlı Dönüşüm: Depreme Dayanaksız Okul Yıkılıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 03:22
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Isparta'da Anlamlı Dönüşüm: Depreme Dayanaksız Okul Yıkılıyor, Yerine Modern Özel Eğitim Kompleksi Geliyor!

Isparta Ayazmana Mahallesi’nde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen özel eğitim okulu yıkılarak yerine modern bir eğitim kompleksi inşa ediliyor. Yıkımdan çıkan malzemeler ise ihtiyaç sahiplerine umut olacak.
 
Isparta Belediyesi, kent genelinde hem güvenli hem de sosyal odaklı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Ayazmana Mahallesi’nde yer alan ve yapılan teknik incelemelerde depreme dayanaksız olduğu belirlenen özel eğitim uygulama okulunun yıkımına başlandı.
 

Sökülen Malzemeler İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılacak

7 bin 350 metrekarelik geniş bir alanda yürütülen yıkım çalışmalarında örnek bir "geri dönüşüm ve dayanışma" modeline imza atılıyor. Yapı içerisindeki kiremit, OSB ve kullanılabilir durumdaki tüm malzemeler özenle sökülüp ayrıştırılıyor. Toplanan bu malzemelerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki tamirat ve düzenlemelerde kullanılması planlanıyor.
 

Yerine 12 Derslikli Modern Özel Eğitim Okulu Kuruluyor

Yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı alana Isparta Belediyesi tarafından 12 derslikli Özel Eğitim İş Uygulama Okulu inşa edilecek.
 
Yeni proje, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ve gençlerin mesleki ve günlük yaşam becerilerini en üst seviyede geliştirmelerini hedefliyor.
 

Projede Yok Yok: Sanattan Terapiye Tam Donanımlı Yerleşke

Özel öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan yeni okul kompleksinde şu imkânlar yer alacak:
 
  • Eğitim ve Atölyeler: 6 ayrı mesleki atölye, resim ve müzik derslikleri, beden eğitimi ve giyinme odaları.
  • Terapi ve Bakım: Dil ve konuşma terapisi odası, hasta dinlenme odası ve bakım odası.
  • Gelişim ve Beceriler: Uygulama evi, bireysel görüşme odası.
  • Aileler ve İdare: Aile eğitimi ve veli bekleme odası ile idari birimler.
Isparta’ya kazandırılacak bu modern tesis ile özel eğitim öğrencilerinin eğitim, gelişim ve sosyal yaşama uyum süreçlerine güçlü bir destek sağlanması hedefleniyor.
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