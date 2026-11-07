Isparta’da soğuk alarmı! Davraz’da sıcaklık -7 dereceye düşecek

Isparta’da önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini artıracak. Meteoroloji tahminlerine göre 10 ilçede sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, Davraz’da termometrelerin -7 dereceyi göstermesi öngörülüyor. 10 Kasım Salı günü ise Isparta genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Isparta’da kasım ayıyla birlikte soğuk hava kendisini daha fazla hissettirmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7-11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahminlerinde özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanacak sıcaklık düşüşleri dikkat çekti.

İlçe bazlı tahminlere göre bazı bölgelerde gündüz sıcaklıkları 10-15 derece arasında seyredecek. Ancak gece saatlerinde birçok noktada termometreler sıfırın altına inecek.

Davraz’da termometreler -7 dereceyi görecek

Tahminlerde en düşük sıcaklık Davraz için öngörüldü. Davraz’da 8 Kasım Pazar ve 9 Kasım Pazartesi gecelerinde hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İl genelinde beklenen en düşük sıcaklıklar ise şöyle:

Isparta merkez: -1 derece

Aksu: -5 derece

Atabey: -3 derece

Davraz: -7 derece

Gelendost: -1 derece

Gönen: -3 derece

Keçiborlu: -3 derece

Şarkikaraağaç: -2 derece

Yalvaç: -2 derece

Yenişarbademli: -1 derece

Eğirdir’de sıcaklığın 2, Senirkent ve Uluborlu’da 0, Sütçüler’de ise 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

10 Kasım’da Isparta’ya yağmur geliyor

Soğuk havanın ardından Isparta’da yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji tahminlerine göre 10 Kasım Salı günü kent merkeziyle birlikte birçok ilçede yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Aksu, Atabey, Davraz, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli’de yağış ihtimali bulunuyor.

11 Kasım Çarşamba günü ise bazı ilçelerde yağışın devam etmesi, diğer bölgelerde parçalı bulutlu havanın görülmesi tahmin ediliyor.

Sürücüler ve üreticiler dikkat!

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskini gündeme getiriyor. Sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde ise üreticilerin don riskine karşı hava tahminlerini yakından takip etmesi önem taşıyor.

Meteorolojik tahminlerin güncellenebileceği hatırlatılırken, vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi gerekiyor.