Başdeğirmen’den Zabun’a su yanıtı! 4,5 milyarlık ihale

Başdeğirmen’den Zabun’a su yanıtı: İhale kasım ayında

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Osman Zabun’un içme suyu ve altyapıya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Başdeğirmen, toplam maliyeti 4,5 milyar lira artı KDV olarak açıklanan içme suyu arıtma tesisi ve Aksu’dan su getirilmesi projeleri için kasım ayında ihale sürecinin başlayacağını duyurdu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kasım ayı belediye meclis toplantısında kentin içme suyu altyapısı ve arıtma tesisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun’un su kalitesi ve asbestli borulara ilişkin değerlendirmelerine yanıt veren Başdeğirmen, belediyenin yürüttüğü çalışmaları ve yeni yatırımları anlattı.

Su konusunun belediye yönetimi açısından öncelikli olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, eleştirilerin doğal olduğunu ancak değerlendirmelerin doğru bilgiler üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni arıtma tesisi için ihale süreci başlıyor

Mevcut içme suyu arıtma tesisinin yaklaşık 35 yıl önce belirli bir su kaynağına göre tasarlandığını belirten Başdeğirmen, tesisin bugün kullanılan farklı su kaynaklarını arıtmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Anıt Deresi, Dara Deresi ve Gölcük gibi farklı kaynaklardan alınan suların mevcut tesisin kapasitesi ve teknik özellikleri açısından sorun oluşturduğunu belirten Başdeğirmen, bu nedenle yeni bir arıtma tesisi projesi hazırlandığını kaydetti.

Projenin 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulduğunu aktaran Başdeğirmen, 6 Şubat depremlerinin ardından yatırım önceliklerinin değişmesi nedeniyle sürecin beklemeye alındığını, daha sonra projenin onaylanarak yatırım programına alındığını söyledi.

4,5 milyar liralık yatırım yapılacak

Başdeğirmen, içme suyu arıtma tesisinin yenilenmesiyle birlikte Aksu’dan Isparta’ya su getirilmesi projesinin de gündemde olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Eğirdir Gölü üzerindeki su ihtiyacını artırmak yerine gölü besleyecek alternatif kaynaklardan yararlanmak istediklerini anlattığını belirten Başdeğirmen, Aksu’dan saniyede 800 litre su getirilmesi ve ileri arıtma tesisi kurulması planını aktardı.

İki projenin toplam maliyetinin 4,5 milyar lira artı KDV olduğunu açıklayan Başdeğirmen, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından kendilerine kasım ayında ihaleye çıkılacağı bilgisinin verildiğini söyledi.

Isparta’da 178 kilometre asbestli boru bulunuyor

Milletvekili Osman Zabun’un asbestli içme suyu borularına ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Başdeğirmen, Isparta’daki içme suyu şebekesinin uzunluğunun 1.119 kilometre olduğunu belirtti.

Başdeğirmen’in paylaştığı verilere göre kentteki içme suyu hatlarının 786 kilometresi PVC, 146 kilometresi çelik borulardan oluşuyor. Belediye Başkanı, kendi dönemlerinde 119 kilometrelik hattın PVC borularla yenilendiğini, geriye kalan 178 kilometrelik bölümde ise asbestli boruların bulunduğunu açıkladı.

Altyapı çalışmaları etaplar halinde sürüyor

Belediyenin görev süresi boyunca gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına ilişkin rakamları da paylaşan Başdeğirmen, 119 kilometre içme suyu hattı, 58 kilometre kanalizasyon hattı ve 76 kilometre yağmur suyu hattı yapıldığını ifade etti.

Asbestli boruların tamamının aynı anda değiştirilmesinin şehir yaşamını ciddi şekilde etkileyeceğini belirten Başdeğirmen, çalışmaların mahalle ve sokak bazında etaplar halinde sürdürüldüğünü söyledi.

Başdeğirmen, eski boruların aşamalı olarak yenilendiğini, ihtiyaç duyulan bölgelerde ise daha yüksek kapasiteli yeni hatların döşendiğini kaydetti.

Isparta’nın içme suyu altyapısına ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalması beklenirken, yeni arıtma tesisi ve Aksu’dan su getirilmesi projelerinde kasım ayında başlayacağı açıklanan ihale süreci yakından takip edilecek.