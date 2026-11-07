Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda kaza! Parçalar yola saçıldı

Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda kaza! Parçalar yola saçıldı
ISPARTA
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Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda kaza! Parçalar yola saçıldı

Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazası çevrede hareketli anlara neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola savrulurken, olay yerinde vatandaşlar toplandı.

Isparta’da trafik kazalarına sahne olan noktalardan Eski Otogar Kavşağı’nda bir kaza daha yaşandı. Birden fazla aracın karıştığı çarpışmanın ardından kavşakta maddi hasar oluştu.

Çarpışmanın etkisiyle parçalar yola savruldu

Kazanın ardından araçlardan kopan parçaların yol üzerine dağıldığı görüldü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar kaza yerinde toplanırken, hasar gören araçların çevresinde hareketlilik yaşandı.

Kazanın hangi nedenle meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Sürücülerin kavşakta nasıl çarpıştığına ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

Yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor

Kazanın ardından yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Olayın kesin nedeni ve kazanın ayrıntılarının yapılacak incelemeyle netleşmesi bekleniyor.

Eski Otogar Kavşağı’nda yaşanan kaza, sürücülere kavşak geçişlerinde dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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