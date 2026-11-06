Isparta’da Mehmetçik için spor merkezinin temeli atıldı

Isparta 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı kışlasında yapılacak Spor Merkezi’nin temeli atıldı. Proje, üç kurumun iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Isparta’da Mehmetçik için spor merkezinin temeli atıldı
ISPARTA
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Isparta’da Mehmetçik için spor merkezinin temeli atıldı

Isparta 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı kışlasında inşa edilecek Spor Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Isparta Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek tesisin, Mehmetçiklerin eğitim ve sportif faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Isparta’da görev yapan ve eğitim gören Mehmetçiklerin sportif imkânlarını geliştirmeye yönelik yeni bir yatırım için önemli bir adım atıldı. 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı kışlasında yapılacak Spor Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, temel atma programına ilişkin yaptığı paylaşımda, projenin hayata geçirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Isparta Belediyesi’nin iş birliği yaptığını belirtti.

Mehmetçiklerin eğitimine katkı sağlayacak

Kışla içerisinde inşa edilecek Spor Merkezi’nin, komandoların fiziksel gelişimlerine, eğitim süreçlerine ve sportif faaliyetlerine katkı sunması amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki Mehmetçiklerin spor faaliyetleri için yeni bir imkâna kavuşması hedefleniyor.

Vali Erin’den teşekkür mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin, paylaşımında projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman Mehmetçiğimizin yetiştiği Isparta’mızın göz bebeği 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı’mız kışlasında hayata geçirilecek olan Spor Merkezi’nin temelini attık.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ve Isparta Belediyemiz iş birliğiyle yükselecek bu kıymetli eser; kahraman Mehmetçiklerimizin eğitimlerine ve spor faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak.

Emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekillerimize, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, komutanlarımıza ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”

Isparta’da kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilecek Spor Merkezi’nin, tamamlandığında 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesinde h

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Isparta’da Mehmetçik için spor merkezinin temeli atıldı
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