Eğirdir Karayolunda Hareketli Dakikalar: Kaza Sonrası Yangın Çıktı

Isparta-Eğirdir Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otluk alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Isparta'daki trafik hareketliliğine bir yenisi daha eklendi. Eğirdir Karayolu Hayvan Barınağı mevkiinde yaşanan tek taraflı trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaza ve Yangının Ayrıntıları

Kaza, Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde bulunan Hayvan Barınağı mevkiinde gerçekleşti.

Seyir halinde olan aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol ortasındaki refüjde yer alan bariyerlere çarparak ancak durabildi.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan otluk alan bir anda alev aldı.

İtfaiyeden Zamanında Müdahale